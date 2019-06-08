س وج ..كل ما تريد معرفته عن مرض التقزم

كتبت نهير عبد النبى

يعتبر مرض التقزم من الأمراض الشائعة بين الاطفال وفيها يكون سن الطفل غيرملائم لجسمه وطوله، فى الغالب يكون ذلك نتيجة لعوامل وراثية، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن التقزم، وفقا لما ذكره موقع webmd. س:ما هى أسباب مرض التقزم؟ 1: نقص شديد فى هرمون النمو.

2: قد يكون ذلك بسبب اضطراب الغضاريف والعظام.

3: نتيجة العوامل الوراثية.

4:قد يكون التقزم بسبب نقص فى الفيتامينات.



التقزم س: ما هى أعراض مرض التقزم؟ 1:انحناء وتقوس شديد فى الساقين. 1:انحناء وتقوس شديد فى الساقين.

2:صعوبة شديدة فى التنفس وخصوصا أثناء النوم.

3:زيادة فى الوزن.

4:قصر فى طول الذراعين والساقين.

5:تأخر فى النمو والإدراك العقلى والاجتماعي.

6:تأخر فى نمو العضلات.

7:عدم تناسق الأسنان.