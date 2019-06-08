س وج ..كل ما تريد معرفته عن مرض التقزم

يعتبر مرض التقزم من الأمراض الشائعة بين الاطفال وفيها يكون سن الطفل غيرملائم لجسمه وطوله، فى الغالب يكون ذلك نتيجة لعوامل وراثية، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن التقزم، وفقا لما ذكره موقع webmd.
س:ما هى أسباب مرض التقزم؟
1: نقص شديد فى هرمون النمو.
2: قد يكون ذلك بسبب اضطراب الغضاريف والعظام.
3: نتيجة العوامل الوراثية.
4:قد يكون التقزم بسبب نقص فى الفيتامينات.
التقزم
س: ما هى أعراض مرض التقزم؟
1:انحناء وتقوس شديد فى الساقين.
2:صعوبة شديدة فى التنفس وخصوصا أثناء النوم.
3:زيادة فى الوزن.
4:قصر فى طول الذراعين والساقين.
5:تأخر فى النمو والإدراك العقلى والاجتماعي.
6:تأخر فى نمو العضلات.
7:عدم تناسق الأسنان.
مرض التقزم
س:ما هى طرق علاج التقزم؟
ج:لا بد من مراقبة نمو الطفل والمتابعة مع الطبيب المتخصص ، مع تناول الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على نمو بشكل صحى، وتناول الأدوية التى تحفز الهرمونات.
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