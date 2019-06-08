سياحة أسيوط : إعلان نتيجة إعرف بلدك و50 فائز برحلة مجانية لمعالم المحافظة

وأوضح الحسيني أن مسابقة " إعرف بلدك " تنظم شهريا فى شكل أسئلة تنشر على صفحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ونتلقى الإجابات على الخاص فى توقيتها ويتم تصحيحها حسب الإجابة الصحيحة وترتيبها حسب توقيت الوصول ويتم اعلان فوز 50 شخص و10 إحتياطى فى حالة اعتذار أى فائز من الأسماء الأساسية .

وأضاف الحسينى أنه يتم عمل برنامج ليوم كامل من السياحة والترفيه للفائزين يتم فيه تفقد مناطق الجذب السياحى فى اسيوط مثل الاديرة ومحمية الوادى الاسيوطى والاثار الفرعونية وغيرها من الأماكن السياحية ويتم توزيع وجبات للفائزين وتكون الرحلة مجانية بأكملها