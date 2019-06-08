"سى إن إن": فولوكوبتر أول تاكسى طائر فى العالم يطرح العام المقبل

كتبت ريم عبد الحميد

يستعد العالم لإطلاق أول تاكسى طائر فى العام المقبل، بحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن"، لافتة إلى أن "فولوكوبتر" سيكون أول طائرة مروحية آمنة للإقلاع والهبوط العمودى فى العالم.

وتقول "سى إن إن" إن هذه الطائرة ربما تبدو شيئا من أفلام الخيال العلمى التى تستند إلى المستقبل البعيد، لكنها ستطلق فى بعض المدن خلال العام المقبل. وكانت هذه المركبة من بين المعروضات فى مهرجان جرين تك فى برلين، ومصممى لاستعراض التكنولوجيا والإمكانات المستقبلية الأكثر اعتمادا على الطاقة النظيفة.

وتعد هذه المركبة من أفكار نيكو روزبرج، بطل لعالم السابق فى الفورميلا وان والذى أصبح من أبرز المدافعين عن البيئة.





وقال روزبيرج فى تصريحات لسى إن إن، إن هذا المشروع لن ينطلق فى غضون 10 سنوات، بل فى نهاية العام المقبل سيتم إطلاقه تجاريا فى أماكن مثل دبى وسنغافورة وألمانيا، ولا يعد هذا مجرد ظاهرة بل سيكون ثورة فى الطريقة التى نتنقل بها حيث سيكون متوافرا فى المدن الأكثر تكدسا بالسكان، ناهيك عن سهولة استخدمنا للفضاء الجوى بشكل أكبر بكثير.

ومن خلال الإقلاع والهبوط بشكل عمودى، ستوفر المركبة درجة أكبر من الأمان حسبما تقول شركة "فولوكوبتر"، وسوف توصل وتأخذ الركاب وتقوم بتغيير البطاريات، وتعتمد الفولوكوبتر على تكنولوجيا الطائرة بدون طيار وسيتم تبديل البطاريات من خلال الروبوت قبل استئناف كل رحلة. وتهدف إلى نقل 100 آلاف راكب فى الساعة حول العالم فى غضون السنوات العشر المقبلة.