سول: تجارب صواريخ كورية الشمالية الأخيرة لا تستحق تعليق المحادثات مع نظامها

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أعلنت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانج كيونج – وها"، إن بلادها والولايات المتحدة يعتقدان أن عملية إطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى الشهر الماضى لا تستحق تعليق المحادثات مع النظام.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فى نسختها الإنجليزية عن "كانج"، قولها، خلال منتدى أمنى فى سلوفاكيا، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حللتا عملية الإطلاق فى أوائل مايو الماضى وقررتا اتباع نهج لطيف حول هذا الموضوع، وأضافت "رأينا أن هذا لا يستحق كسر زخم الحوار، لكن إذا وصل الاستفزاز إلى حد معين لا يمكن التسامح معه".

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت عدة صواريخ وقذائف قصيرة المدى يومى 4 و 9 الشهر الماضى احتجاجًا واضحًا على المفاوضات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة.