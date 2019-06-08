سفير سوريا بموسكو: مشاركتنا بمنتدى بطرسبرج تعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية

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أكد السفير السورى لدى روسيا رياض حداد، أن مشاركة بلاده فى منتدى بطرسبرج الاقتصادى جاءت تعزيزا للعلاقات الاقتصادية وتشجيعا للاستثمارات المتبادلة.

وقال حداد - لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم السبت - "إن هناك فرصا استثمارية كبيرة فى مجال الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة، مشيرا إلى أن الوفد السورى هذه السنة كان كبيرا وبرئاسة وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل".

وأضاف أن هناك جهودا روسية كبيرة بالتعاون مع سوريا لاستعادة الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى والمالى والعودة بمدننا لتكون أفضل من السابق، مشددا على أن الهم الأساسى الآن هو تحرير الأراضى السورية من العصابات الإرهابية المسلحة والوجود الأجنبى غير الشرعي، موضحا أنه عندما تصل سوريا إلى هذه المرحلة ستكون قادرة على إعادة الإعمار بدون أى أحد.