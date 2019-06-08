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سعال مستمر ومش راضى يخف.. اعرفى ازى تعالجى طفلك

السبت، 08 يونيو 2019 01:30 م
سعال مستمر ومش راضى يخف.. اعرفى ازى تعالجى طفلك السعال المستمر وطرق علاجه
كتبت نهير عبد النبى

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سعال وتعب طول الليل، من المشاكل الصحية التى يعانى منها الاطفال دائما خصوصا أثناء الليل، فقد يكون السعال بسبب نزلات البرد والانفلونزا أو نتيجة  لحساسية الشديدة وغيرها، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك طرق طبيعية للتخلص من سعال الأطفال ومنها.
 
1: العسل الابيض من أهم المواد التى تعمل على علاج السعال نظرا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز التنفسى والرئتين وتهدئة الكحة، وذلك عن طريق تناول معلقة عسل صباحا كل يوم.
 
2: تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى مثل الجوافة والبرتقال واليوسفى، حيث انها تعمل على مقاومة الجراثيم والبكتيريا وعلاج السعال.
عصير الزنجبيل
عصير الزنجبيل

3: شاى الزنجبيل ، يحتوى على نسبة عالية من المواد المضاد للأكسدة الالتهاب وتحد من السعال المزمن، وذلك عن طريق تناول كوب الزنجبيل مع العسل الأبيض.
 
4: شاى الزعتر والقرنفل يحتوى على خصائص مضادة للميكروبات والجراثيم ويعالج السعال ونزلات البرد والأنفلونزا.
 
5: مشروب ورق الجوافة، يحتوى على كمية عالية من الفيتامينات التى تعمل على تهدئة السعال وعلاج مشاكل الجهاز التنفسى والرئتين.
 
 

نزلات البرد

الانفلونزا

مضادة أكسدة

السعال

مشاكل الجهاز التنفسى

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