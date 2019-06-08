زراعة دمياط: توريد 22553 طن قمح بمطحن السنانية

دمياط- معتز الشربينى

تابع المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، توريد القمح على مستوى مراكز المحافظة وتم المرور على مطحن السنانية، حيث بلغت كمية التوريد بالمراكز على مستوى المحافظة 22553 طنا و386 كيلوجراما، وتم مخاطبة مديرية التموين، وذلك لفتح مضرب الزرقا لاستقبال التوريد، حيث يوجد كميات كبيرة مازالت قيد التوريد.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بدمياط أن حالة التوريد منتظمة فى كافة الشون والمطاحن ولا توجد شكاوى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة متابعة توريد القمح وحسم شكاوى المواطنين فى وقتها.