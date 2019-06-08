سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 01:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"زراعة الشرقية" تبدأ الحملة القومية لمكافحة القوارض

السبت، 08 يونيو 2019 12:36 م
"زراعة الشرقية" تبدأ الحملة القومية لمكافحة القوارض المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الزراعة بالشرقية،عن تنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب إزالة المحاصيل الشتوية .

وأكد المهندس علاء عفيفى وكيل الوزارة،أن الخطة تنفذها إدارة مكافحة القوارض بالمديرية والأقسام التابعة لها بالمراكز بإشراف المهندس السيد زكريا طعيمة مدير الإدارة، مناشدا المزارعين بالتعاون مع مديرى الجمعيات الزراعية ومهندسى القوارض لنجاح الحملة وتنفيذها على الوجه الأمثل .

وتتضمن الخطة بؤر الإصابة وانتشار القوارض في المنافع العامة، ومنها "جسور الترع والمصارف – السكك الحديد – الشون – مزارع الدواجن – الزمام الفاصل بين الكتلة السكنية والأرض الزراعية".


مكافحه القوارض

المحاصيل الشتويه

الزراعه

الشرقيه

مزارع الدواجن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"كازابلانكا" يحقق رقما قياسيا جديدا بوصوله لـ24 مليون جنيه فى 3 أيام

"كازابلانكا" يحقق رقما قياسيا جديدا بوصوله لـ24 مليون جنيه فى 3 أيام

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى بعد أمم افريقيا

الأهلي يكشف تطورات أزمة جدول الدورى فى خطاب رسمى للجبلاية

الأهلي يكشف تطورات أزمة جدول الدورى فى خطاب رسمى للجبلاية

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أزرق داكن بعد انتهاء رحلتها الأوروبية

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أزرق داكن بعد انتهاء رحلتها الأوروبية

تقرير عالمى: ماجي كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول

تقرير عالمى: ماجي كلمة السر فى نجاحات محمد صلاح مع ليفربول

قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى بالثانوية فى دمياط

ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان العربى بالثانوية فى دمياط

فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة

فيديو معلوماتى.. كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى عند ارتفاع الحرارة

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة