"زراعة الشرقية" تبدأ الحملة القومية لمكافحة القوارض

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مديرية الزراعة بالشرقية،عن تنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب إزالة المحاصيل الشتوية .

وأكد المهندس علاء عفيفى وكيل الوزارة،أن الخطة تنفذها إدارة مكافحة القوارض بالمديرية والأقسام التابعة لها بالمراكز بإشراف المهندس السيد زكريا طعيمة مدير الإدارة، مناشدا المزارعين بالتعاون مع مديرى الجمعيات الزراعية ومهندسى القوارض لنجاح الحملة وتنفيذها على الوجه الأمثل .

وتتضمن الخطة بؤر الإصابة وانتشار القوارض في المنافع العامة، ومنها "جسور الترع والمصارف – السكك الحديد – الشون – مزارع الدواجن – الزمام الفاصل بين الكتلة السكنية والأرض الزراعية".