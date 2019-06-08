روسيا: لا نخشى انخفاض الطلب على منظومة "إس 400" بسبب الضغوط الأمريكية

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أعلن نائب رئيس الحكومة الروسية يورى بوريسوف، أن بلاده لا تخشى أن يتأثر الراغبون فى شراء منظومات صواريخ "إس 400" للدفاع الجوى بالضغوط الأمريكية.

وقال بوريسوف، للصحفيين، اليوم السبت، على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولي، إنه من غير المتوقع أن ينخفض الطلب العالمى على منظومات الدفاع الجوى الروسية من نوع (إس ــ 400) بسبب ضغط الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف: "لا نواجه نقصا يذكر فى الطلبات على شراء المنظومة.

وكانت الولايات المتحدة طالبت عددا من الدول بعدم شراء صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات من روسيا، وتمارس ضغوطا شديدة على تركيا بهذا الغرض، ويُذكر أن الصين والهند وتركيا قد تعاقدت على شراء منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.