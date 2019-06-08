روسيا تواصل تصنيع طائرات الركاب "سوخوى سوبرجيت 100" رغم الحادث الأخير

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أعلنت الحكومة الروسية، أنها لا تجد سببا لوقف إنتاج طائرات "سوخوى سوبرجيت 100"، بعد الحادث الأخير لواحدة من هذه الطائرات.

وقال نائب رئيس الحكومة الروسية يورى بوريسوف، على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادى، "لا نرى أى أسباب لإلقاء مسئولية الحادث الأخير على عاتق الطيارين أو لوقف إنتاج هذا النوع من الطائرات"، مضيفا - حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم السبت - إن الطلب المحلى والخارجى على هذه الطائرات موجود ومستمر.

وتعتبر طائرة "سوخوى سوبرجيت 100" من أحدث طائرات الركاب فى العالم، حيث بدأت روسيا بإنتاجها فى الفترة الأخيرة، وكانت إحدى طائرات هذه الطراز قد تعرضت مؤخرا إلى حادث فى أحد مطارات موسكو، حيث اندلع حريق فى أحد محركاتها بعد إقلاعها ما اضطر طاقمها للعودة.