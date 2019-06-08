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رئيس هيئة الاستثمار: حل 489 مشكلة أمام المستثمرين خلال 10 شهور

السبت، 08 يونيو 2019 12:10 ص
رئيس هيئة الاستثمار: حل 489 مشكلة أمام المستثمرين خلال 10 شهور محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
كتب هانى الحوتى

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كشف محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن حل 489 مشكلة أمام المستثمرين، وجارى الانتهاء من 13 مشكلة أخرى تلقتها الهيئة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية بنسبة إنجاز 97.4%، وذلك خلال الفترة من يوليو لعام 2018 وحتى إبريل علام 2019.
 
وأضاف عادل لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الاستثمار دعت 141 شركة بإجمالى 846 مساهم، وتم عرض 173 مذكرة على السلطة المختصة، وتم اعتماد 145 محضر للجمعيات العامة.
 
وتابع أن الهيئة أصدرت 68 قرار تفتيش للشركات، و7 قرارات للرقابة على الشركات، و6 لتسوية نزاع بين شركتين.

هيئة الاستثمار

مشاكل المستثمرين

الاستثمار

محسن عادل

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