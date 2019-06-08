سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 04:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء يتفقد محطات المياه للوقوف على حالتها الفنية

السبت، 08 يونيو 2019 03:49 م
رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء يتفقد محطات المياه للوقوف على حالتها الفنية رئيس مصلحة الميكانيكا يتفقد محطات المياه
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء محطات المياه، للوقوف على الحالة الفنية للمحطات للتأكيد على جاهزيتها للوفاء بالإحتياجات المائية فى موسم أقصى الاحتياجات ومتابعة الاعمال القائمة و سير العمل وانتظام الورديات على مدار اليوم.
 
وتنقسم المحطات التابعة للمصلحة إلى محطات رى وهى التى تقوم برفع المياه لإستخدامها فى رى الأراضى الزراعية، ومحطات صرف زراعى، وهى التى تأخذ مياه الصرف الزراعى للتخلص منها، أو اعادة استخدامها عن طريق الخلط فى حالة عدم تلوث.
 
وكان المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، قد أكد فى تصريحات سابقة له أن دور المصلحة عملية انشاء وتشغيل محطات الرى والصرف الزراعى، مشيراً إلى أنه يوجد لدى المصلحة 836 محطة بداء من المكس فى الإسكندرية حتى توشكى، ويقصر دورها على رفع.
وأكد أن المصلحة قامت خلال الفترة الأخيرة بالتوسع فى أعمال التشغيل الذاتى من خلال تصنيع مستلزمات العمرات لوحدات محطات الطلمبات من أعمدة وجلب وبوابات وشبك أعشاب وخلافه بالورش المركزية التابعة للمصلحة لتوفير احتياجات المحطات والحد من الاستيراد للمهمات الأجنبية وتوفير النقد الأجنبى وتركيبها بأعمال العمرات حيث تم خلال شهر أكتوبر الماضى توفير مستلزمات عمرات بتكلفة 120 ألف جنيه، و حققت توفير موارد مالية للدولة تقدر بنحو 18 مليون فى حال إسنادها لشركات متخصصة وتم إجراء الاختبارات الكهربائية والصيانة الدورية لـ (60 ) وحدة بمعرفة المعمل الهندسى بتكلفة تقديرية 350 الف جنيه بتوفير موارد مالية تقدر بنحو 1.85 مليون جنيه حال إسنادها للشركات.

 

 
6BA4848A-19E8-45B3-B263-B088F0698283
 
7E158D67-D1DC-4D8B-B957-D62E51F6A297
 
16E7E6DE-2D74-4350-BD1D-86467A34DAE6
 
96685764-6FB4-4333-837D-291482B83C93 (1)
 
96685764-6FB4-4333-837D-291482B83C93
 
A7401A57-03CF-42F3-B459-AA10FCD3D8F9
 
CC93D0AF-FA3C-4307-BCB0-EB78FC028C22
 
E5F7DC8D-51F5-4173-83B0-14CCED1D9B23
 
E222EBE4-3E5B-40D1-90C9-030AA56C3DA2
 
EF10AAFA-984F-4991-926B-F837796AA6C8
 

 

F323D5BE-1B2C-41A8-A018-87D248B0FB07
 

 

FE9A650F-F41D-4BE9-BA55-FF389FE752DD

مصلحة الميكانيكا والكهرباء

محطات المياه

اقصى الاحتياجات

المياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

شاهد.. أول ظهور رسمى لميجان ماركل برفقة الأمير هارى بعد ولادة طفلها

شاهد.. أول ظهور رسمى لميجان ماركل برفقة الأمير هارى بعد ولادة طفلها

غدا بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

غدا بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

الترجي التونسي يعلن إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات لـ"كاف"

الترجي التونسي يعلن إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات لـ"كاف"

صور.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. فرحة بين الطلاب بمستوى مادة اللغة العربية وسهولة الأسئلة.. ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى كفر الشيخ.. وإصابة 13 طالبا وطالبة بحالات إغماء ونزلة معوية

صور.. تفاصيل اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. فرحة بين الطلاب بمستوى مادة اللغة العربية وسهولة الأسئلة.. ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى كفر الشيخ.. وإصابة 13 طالبا وطالبة بحالات إغماء ونزلة معوية

التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة

التعليم:6 حالات غش باستخدام المحمول فى امتحانى العربى والدين للثانوية العامة

رسمياً.. فيفا يقر تعديلات جديدة فى قوانين كرة القدم

رسمياً.. فيفا يقر تعديلات جديدة فى قوانين كرة القدم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة