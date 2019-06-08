رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء يتفقد محطات المياه للوقوف على حالتها الفنية

وتنقسم المحطات التابعة للمصلحة إلى محطات رى وهى التى تقوم برفع المياه لإستخدامها فى رى الأراضى الزراعية، ومحطات صرف زراعى، وهى التى تأخذ مياه الصرف الزراعى للتخلص منها، أو اعادة استخدامها عن طريق الخلط فى حالة عدم تلوث.

وكان المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، قد أكد فى تصريحات سابقة له أن دور المصلحة عملية انشاء وتشغيل محطات الرى والصرف الزراعى، مشيراً إلى أنه يوجد لدى المصلحة 836 محطة بداء من المكس فى الإسكندرية حتى توشكى، ويقصر دورها على رفع.