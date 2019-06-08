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رئيس مركز الداخلة: فتح طرق داخل مزارع النخيل لمواجهة الحرائق فى ٥ قرى

السبت، 08 يونيو 2019 01:32 م
رئيس مركز الداخلة: فتح طرق داخل مزارع النخيل لمواجهة الحرائق فى ٥ قرى نخيل البلح - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد،اليوم السبت،فتح طرق داخلية بمزارع وحقول النخيل فى 5 قرى لمواجهة حرائق الخيل.

وأكد كمال إبراهيم، رئيس مركز الداخلة بالوادى الجديد، فتح طرق وممرات داخل حقول ومزارع النخيل فى قرى (الجديدة – الموشية- المعصرة – الراشدة – القصر)،وذلك لضمان سهولة دول سيارات الإطفاء لإخماد الحرائق فى حال إندلاعها. 

وأضاف كمال،أن المركز ينفذ خطة لمواجهة حرائق النخيل، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وقرب نضج بمحصول البلح، حيث تشهد أشهر الصيف زيادة فى معدلات إندلاع الحرائق بمزارع النخيل، وتشمل الخطة فتح طرق بالمزارع ونقل حظائر الماشية خارج الكتل السكنية، ووقف بناء السياج حول المزارع من جريد النخيل، وتحرير محاضر للمزارعين فى حال التخلص من مخلفات المزارع بالحرق.

واتخذت محافظة الوادى الجديد خلال الفترة الماضية، إجراءات موسعة لمكافحة حرائق النخيل، والتى انتشرت بصورة كبيرة نتيجة إهمال المزارعين وقيامهم بالتخلص من المخلفات الزراعية داخل حقولهم، الأمر الذى ينتج عنه وقوع الكوارث.

وكانت قد شهدت محافظة الوادى الجديد فى أكتوبر 2018 وقوع كارثة كبرى نتيجة التهام النيران لأكثر من 20 ألف نخلة على مساحة 150 فدانا بقرية الراشدة بمركز الداخلة نتيجة إهمال المزارعين.

وتواصل مديرية الزراعة بالوادى الجديد، أعمال مكافحة أمراض النخيل بجميع المزارع والحقول المنتشرة بمراكز المحافظة الخمس.

وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد،إن أعمال المكافحة تشمل إجراء فحص شامل لجميع أشجار النخيل، بالإضافة إلى علاج النخيل المصاب بالسوسة الحمراء والتخلص من الأشجار التى يصعب علاجها، ويتم إجراء أعمال الرش الوقائية ضد الأمراض الأخرى.

وأضاف المرسى فى بيان له، اليوم السبت،أن الأعمال لا تتوقف فقط على أعمال الفحص والرش، ولكن يجرى تنظيم ندوات إرشادية ميدانية مكثفة للمزارعين لتعريفهم بطرق الوقاية والعلاج، وكيفية التعرف على الأمراض التى تصيب ثروة النخيل، كما يتم تعريفهم بالطرق العلمية الحديثة الخاصة بطرق تقويس عراجين البلح التى تتم خلال الفترة الحالية ومعاملات الرى والتسميد وكيفية جنى الثمار.

يذكر أن محافظة الوادى الجديد من أكبر المحافظات إنتاجا للتمور،حيث يوجد بها حوالى 2 مليون نخلة، كما أنها تزرع أصنافا متنوعة من التمور وتصدر إنتاجها للعديد من الدول العربية والأسيوية والأوروبية.

 

 

 

 

 

 


الوادى الجديد

زراعة الوادى الجديد

سوسة النخيل الحمراء

حريق مزارع النخيل بالوادى

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