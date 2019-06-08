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رئيس لجنة امتحانات لطالبات الثانوية: أنا أب لكن.. ويحذرهن من المحمول

السبت، 08 يونيو 2019 09:10 ص
رئيس لجنة امتحانات لطالبات الثانوية: أنا أب لكن.. ويحذرهن من المحمول امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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حاول رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة المنيرة الإعدادية بنين تهدئة الطالبات اللاتى يؤدين امتحان اللغة العربية. 
 
وجمع رئيس اللجنة الطالبات أمام المدرسة قبل دخولهن وطالبهن بعدم التوتر أو القلق أو البكاء،  قائلا: "أنا أب ليكم وأى حاجة أنا مكتبى مفتوح".
 
وحذر رئيس اللجنة الطالبات من اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة إلكترونية تساعد على الغش أو شنطة، قائلا: القلم فقط يسمح للطالب الدخول به.
 
وشدد رئيس اللجنة على الطالبات بضرورة معاونة أعضاء الأمن فى الانتهاء من تفتيشهن موضحا أنه من مصلحتهن. 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

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