سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 05:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس سريلانكا يقيل رئيس المخابرات وسط انتقادات بعد تفجيرات عيد القيامة

السبت، 08 يونيو 2019 04:48 م
رئيس سريلانكا يقيل رئيس المخابرات وسط انتقادات بعد تفجيرات عيد القيامة مايثريبالا سيريسينا رئيس سريلانكا
كولومبو (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقال رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، رئيس المخابرات الوطنية بعدما أشار إلى أن سيريسينا أُبلغ بالتحذيرات من أن هناك من يخطط لتنفيذ التفجيرات التى وقعت فى البلاد فى عيد القيامة.

 

وكانت المخابرات الهندية قد حذرت سلطات سريلانكا مرارا من أن هناك استعدادات جارية لمؤامرة لكن كلا من سيريسينا ورئيس الوزراء رانيل فيكريمسينجى قال إنه لم يطلع على التحذيرات قبل التفجيرات التى وقعت يوم 21 أبريل نيسان والتى قتل فيها أكثر من 250 شخصا وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.

 

وتجرى لجنة برلمانية يقودها حلفاء لفيكريمسينجى المنافس لسيريسينا تحقيقا حول ما يمكن أن يكون ثغرات سهلت للمتشددين استهداف عدد من الفنادق والكنائس.

 

وفى شهادته أمام البرلمان التى أدلى بها يوم 29 مايو، قال رئيس المخابرات الوطنية سيسيرا منديس إن اجتماعات مجلس الأمن السريلانكى لم تكن منتظمة مما جعل من الصعب حماية الجزيرة بالصورة الملائمة.

 

وقال منديس إنه عندما طرح موضوع التحذيرات خلال اجتماع عقد فى التاسع من ابريل نيسان قال له مدير جهاز مخابرات الدولة ميلانثا جاياواردينا المتصل مباشرة بالرئيس قال له إنه تم إبلاغ سيريسينا بها.

 

وأمس الجمعة أعلن سيريسينا إقالة منديس بعد شهادتين أخريين. ومن المتوقع تصاعد التوتر بشأن التحقيق البرلمانى بعد إقالة رئيس المخابرات الوطنية.

 

ولم يرد متحدث باسم سيريسينا على طلب للتعليق اليوم السبت كما لم يرد منديس على عدة اتصالات هاتفية. ولم يتسن على الفور الاتصال بجاياواردينا.

 

 


رئيس سريلانكا

أخبار سريلانكا

رئيس المخابرات بسريلانكا

تفجيرات عيد القيامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

"كازابلانكا" يكتسح شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر بـ24 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض.. الفيلم يبتعد بفارق الضعف عن صاحب المركز الثانى.. ويعادل إيرادات "الممر" و"سبع البرمبة" مجتمعين ويحقق رقمين قياسيين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة