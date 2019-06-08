رئيس سريلانكا يعارض تحقيق لجنة برلمانية فى اعتداءات عيد الفصح

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أبلغ رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، اليوم السبت، حكومته بأنه لا يعتزم التعاون مع اللجنة البرلمانية التى تحقق فى اعتداءات عيد الفصح الانتحارية.

ودعا الرئيس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى اجتماع طارئ لإبداء معارضته لهذه اللجنة المكلفة بالتحقيق فى الاعتداءات التى وقعت يوم 21 أبريل، وأسفرت عن 258 قتيلا بينهم نحو 45 أجنبيا وحوالى 500 جريح.

وقال مصدر وزارى، إن الرئيس رفض السماح لأى شرطى أو عسكرى أو عنصر فى أجهزة الاستخبارات للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، مشيرا إلى أن الاجتماع انتهى بدون نتيجة واضحة ، كما أن الحكومة أيضا لم تتفق على تعليق عمل اللجنة.

وكان قائد جهاز الاستخبارات سيسيرا منديس أخذ على الرئيس أمام اللجنة عدم عقد اجتماعات منتظمة حول الوضع الأمنى لتقييم المخاطر المحتملة الناجمة عن متطرفين وتم وقف البث المباشر لأعمال اللجنة خلال إفادته بأمر من الرئيس.