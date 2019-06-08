رئيس جامعة القاهرة يعلن تفاصيل خطة الأنشطة الطلابية بالإجازة الصيفية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تفاصيل خطة الأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية 2019، سواء على المستوى المركزى للجامعة أو على مستوى كل كلية أو الأنشطة الفردية للطلاب، مؤكدًا أنها تشمل فتح الملاعب الرياضية فى الفترة الصيفية لمزاولة الأنشطة الرياضية المختلفة والتدريب، وإقامة معسكرات شاطئية بمرسى مطروح على أفواج للطلبة والطالبات.



وأضاف الخشت لـ"اليوم السابع"، أن الخطة تتضمن تنظيم ورش عمل لتنمية مهارات الطلاب فى الحرف والمشروعات الصغيرة، بجانب معسكر "قادة المستقبل" فى نسخته الثالثة والذى يقام هذا الصيف، بعنوان "تطوير العقل المصري.. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال".



وأكد الخشت، ضرورة استغلال فترة الإجازة الصيفية فى إجراء عمليات الصيانة الشاملة لمرافق الجامعة، والمعامل، والمدرجات، والمدن الجامعية.