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رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد لجان الإمتحانات وأعمال الكنترول بالمجمع النظرى

السبت، 08 يونيو 2019 04:10 م
رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد لجان الإمتحانات وأعمال الكنترول بالمجمع النظرى رئيس جامعة الإسكندرية داخل كنترول التصحيح
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أجرى الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، السبت، عددا من الجولات التفقدية للجان الإمتحانات وأعمال الكنترول بكليات المجمع النظرى، عقب استئناف العمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، واطمأن خلالها الكردى على حسن سير عملية الامتحانات، وتوفير الخدمات الطبية والخدمية للطلاب وجميع سبل الراحة للطلاب خلال تأديتهم للامتحانات، كما تفقد أعمال الكنترول والتصحيح الإلكترونى بالكليات ، وذلك برفقه الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال جولته أكد الكردى، أن الجامعة تسعى جاهدة لتوفير الأجواء المناسبة داخل لجان الامتحانات للطلاب، كما أكد على اهتمام إدارة الجامعة بأبنائها الطلاب وتذليل كافة العقبات لهم من أجل تيسير عملية الامتحانات، وشدد الكردى على تطبيق كافة الضوابط وقواعد الامتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب.

واختتم رئيس الجامعة جولته بتفقد أعمال التطوير والبنية التحتية والتجديدات التى يتم تنفيذها بالمجمع النظري، حيث أكد على ضرورة الإنتهاء منها فى أسرع وقت ممكن وإنهاء كافة التشطيبات والتجهيزات اللازمة قبل بداية العام الدراسى الجديد.

 

جولة رئيس جامعة الإسكندرية على لجان الامتحانات (1)
جولة رئيس جامعة الإسكندرية داخل كنترول التصحيح
 

 

جولة رئيس جامعة الإسكندرية على لجان الامتحانات (2)
جولة رئيس جامعة الإسكندرية داخل كنترول التصحيح
 

 

جولة رئيس جامعة الإسكندرية على لجان الامتحانات (3)
جولة رئيس جامعة الإسكندرية داخل كنترول التصحيح

 

 

 


الاسكندريه

جامعه الاسكندريه

كنترول جامعه الاسكندريه

رئيس جامعة الاسكندرية

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