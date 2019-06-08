رئيس باكستان وحكومته يدينان التفجير بمقاطعة شمال وزيرستان

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أدان الرئيس الباكستانى عارف علوى، ورئيس وزارئه عمران خان، مقتل 3 ضباط وجندى وإصابة 4 آخرين إثر انفجار قنبلة يدوية الصنع زرعها إرهابيون بمقاطعة شمال وزيرستان، بالأمس الجمعة.

وقال علوى - فى بيان رسمى نقلته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية، إن "الأوغاد كانوا ضد الحفاظ على السلام فى المنطقة، وبالرغم من ذلك، فإن الشعب متوحد ضدهم"، موجها خالص تعازيه إلى أهالى وأسر الضحايا.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هجوم الأمس بوزيرستان، حيث يكثف المسلحون هجماتهم فى المنطقة التى شهدت الشهر الماضى مقتل 10 من أفراد الأمن وإصابة 35 آخرين.