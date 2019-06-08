الرئيسية أخبار عاجلة رئيس اريتريا يصل مطار القاهرة فى زيارة تستغرق يومين السبت، 08 يونيو 2019 11:06 ص رئيس دولة اريتريا أسياس أفورقي كتب - أحمد حمادة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، رئيس دولة اريتريا أسياس أفورقى، فى زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين. ومن المقرر، أن يلتقى أفورقى خلال الزيارة، عددا من المسئولين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مستجدات الأوضاع فى القارة الإفريقية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك . رئيس اريتريا مطار القاهرة أخبار المطار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس الفلسطينى يدين الهجوم الإرهابى فى العريش ويعزى الرئيس السيسى الخميس، 06 يونيو 2019 02:12 ص باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل قادة العالم يحتفلون بذكرى نورماندى الـ75.. روسيا والصين ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لخطة البرنامج النووى الإيرانى.. أمير الكويت يعزى السيسى فى ضحايا العريش الخميس، 06 يونيو 2019 12:26 ص الأمير الكويتى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا الهجوم الإرهابى جنوب العريش الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:04 م محمد زيدان: فخور بمشاركتى فى احتفالية السيسى بأبناء الشهداء الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:19 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع قناة السويس تُحَّول للخزانة العامة 72.2 مليار جنيه العام المالى 2018/2019 أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو الداخلية: مقتل 4 إرهابيين متورطين فى الهجوم على كمين جنوب العريش (تحديث) ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع المزيد من Trending Plus
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