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"دهب" فى المركز الأول.. تعرف على أفضل الشواطئ فى الشرق الأوسط

السبت، 08 يونيو 2019 03:17 م
"دهب" فى المركز الأول.. تعرف على أفضل الشواطئ فى الشرق الأوسط شاطئ دهب الأفضل فى الشرق الأوسط
كتب محمد عبد العظيم

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عرضت قناة "ناشيونال جيوجرافيك" تقريرا جديدا يتضمن أفضل الشواطئ فى منطقة الشرق الأوسط، واحتل شاطئ دهب فى محافظة جنوب سيناء المركز الأول فى قائمة أفضل الشواطئ فى الشرق الأوسط.

وقال التقرير إن شاطئ دهب يتميز بنقاء المياه التى تضم أشكالاً مختلفة من الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى أن تجربة الغطس فى هذا الشاطئ مميز للغاية، وتعد محمية أبو جالوم من الأماكن المميزة التى يمكن الذهاب إليها خلال زيارة شواطئ دهب، وكذلك الاستمتاع بالحياة البدوية فى هذه المنطقة.

شاطئ دهب الأجمل فى الشرق الأوسط
شاطئ دهب الأجمل فى الشرق الأوسط
 
جمال شواطئ دهب
جمال شواطئ دهب
 
وفيما جاء شاطئ مدينة صور اللبنانية وفق التقرير فى المركز الرابع لقائمة أبرز الشواطئ فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يتميز هو الآخر بنقاء المياه إضافة إلى أنه مقصد للغواصين الذين يأتون إليه لاستكشاف الآثار الرومانية الغارقة، وجاء ضمن القائمة أيضا شاطئ كايت فى دبى الإماراتية، وشاطئ صلالة فى عمان، وكذلك شاطئ جزيرة السعديات فى مدينة أبوظى الإماراتية، وأخيرا شاطئ جربة فى تونس.
 
شاطئ صور فى لبنان
شاطئ صور فى لبنان

دهب

شاطئ دهب

افضل الشواطئ

الشرق الأوسط

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