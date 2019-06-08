سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 11:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

دراسة: ممارسة الرياضة تحسن القدرات التعليمية فى سن المراهقة

السبت، 08 يونيو 2019 11:00 ص
دراسة: ممارسة الرياضة تحسن القدرات التعليمية فى سن المراهقة التمارين الرياضية يمكن أن تحسن القدرات التعليمية فى سن المراهقة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعد ممارسة التمرينات الرياضية من الأمور الهامة للأطفال والمراهقين لأنها تعمل على تعزيز صحتهم بشكل عام، وأشارت دراسة طبية حديثة إن ممارسة الرياضة تعمل على تعزيز القدرات التعليمية لدى المراهقين.

ووجدت الدراسة، التى أجريت فى جامعة "واشنطن"، أن أكبر عائد جاء من حوالي ساعة في اليوم من النشاط المعتدل إلى النشط، و يبدو أن التمرين المستمر على مستوى معتدل يطلق بروتينًا محددًا يحسن وظائف الدماغ المتعددة،  لكن النشاط القوي المفرط قد يجعل المراهقين يشعرون بالتعب الشديد للتركيز على التعلم.

التمارين الرياضية فى سن المراهقة

التمارين الرياضية فى سن المراهقة


 

تشير هذه النتائج إلى أن التمرينات يمكن أن تساعد الأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) كجزء من خطة الرعاية الشاملة.

ومع تقليص العديد من المدارس من وقت التربية البدنية خلال اليوم المدرسي، تنصح الدراسة بتشجيع المراهقين على ممارسة رياضة أونشاط يستدعي القيام بجلسة تكييف يومية، مع التأكد من أنها ستنشط ليس فقط في أيام اللعبة. يزدهر بعض الأطفال في رياضات جماعية، مثل كرة القدم، بينما يعمل الآخرون بشكل أفضل مع الأنشطة التي تسمح لهم بالتطور أكثر كأفراد ، مثل المضمار والتنس.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

هازارد حديث صحافة اسبانيا بعد انتقاله إلى ريال مدريد.. صور

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

أوروجواي تستعد لكوبا امريكا بثلاثية ضد بنما.. فيديو

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

ثنائية ميسي تقود الارجنتين لسحق نيكاراجوا قبل كوبا امريكا.. فيديو

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

لجان امتحانات الثانوية العامة تعلق منشورا بعقوبة الغش على مدخل المدارس

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

خلى مطبخك أفرنجى.. طريقة عمل الدجاج بالطريقة الإيطالية

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق السنى بينهما من 10 سنوات لـ ربع قرن

مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة

مجموعة مصر.. زيمبابوي تواجه نيجيريا وديًا تحت أنظار الفراعنة

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

مديريات التعليم تتسلم صناديق أسئلة الثانوية من المطبعة ومراكز التوزيع

8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.. تعرف عليها

8 معلومات عن قانون تنظيم عمل دار الإفتاء المصرية.. تعرف عليها

سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك

سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة