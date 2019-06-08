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دراسة تحذر: توقف التنفس أثناء النوم يسبب تسارع العمر البيولوجى

السبت، 08 يونيو 2019 05:40 م
دراسة تحذر: توقف التنفس أثناء النوم يسبب تسارع العمر البيولوجى انقطاع النفس اثناء النوم
كتب بيتر إبراهيم

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نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن توقف التنفس أثناء النوم يسبب تسارع العمر البيولوجى.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى  “MedicalXpress”فأظهرت النتائج أن كل انخفاض فى مؤشر توقف التنفس أثناء النوم يرتبط بتسارع العمر البيولوجي بمعدل بما يعادل 215 يومًا.

 

الشخير_و_انقطاع_التنفس_أثناء_النوم

وقال المؤلف الرئيسي شياو يو لى، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه فى قسم اضطرابات النوم والكساد في قسم الطب في مستشفى بريجهام الأمريكية: "قد لا يكون عمر الناس البيولوجي هو نفس العمر الزمني، حيث إن الأفراد الذين يكون عمرهم البيولوجي أعلى من عمرهم الزمني تظهر عليهم الشيخوخة المبكرة.

ويتميز توقف التنفس أثناء النوم الانسدادى بخلل فى التنفس أثناء النوم، وغالبا ما يؤدى إلى انخفاض فى تشبع الأكسجين فى الدم وعادة ما يتم إنهاؤه عن طريق إثارة قصيرة من النوم.

جدير بالذكر أن ما يقرب من 30 مليونا من البالغين فى الولايات المتحدة الأمريكية يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، وتشمل علامات التحذير الشائعة الشخير والنعاس الشديد أثناء النهار.


التنفس

مشاكل التنفس

مشاكل النفس اثناء النوم

انقطاع النفس

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