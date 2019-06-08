دراسة: النيكوتين الموجود فى السجائر الإلكترونية يسبب اختلال وظيفة المخاط

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أن السيجارة الإلكترونية المليئة بالنيكوتين تعيق حركة المخاط من الشعب الهوائية، وفقا لبحث جديد نُشر على الإنترنت فى المجلة الأمريكية لطب الرعاية التنفسية والعناية الأمريكى.

وحسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، وجد الباحثون أن "بخار السيجارة الإلكترونية مع النيكوتين يسبب اختلال وظيفى فى القناة الهوائية".

واوضح الباحثون، أن تعريض خلايا مجرى الهواء البشرية إلى بخار السجائر الإلكترونية التى تحتوى على النيكوتين أدى إلى انخفاض القدرة على تحريك المخاط أو البلغم عبر السطح وتسمى هذه الظاهرة "اختلال وظيفى مخاطى".

وقال المؤلف الكبير ماتياس سالاث، دكتوراه فى الطب، رئيس قسم الطب الباطنى وأستاذ طب الرئة والعناية المركزة فى جامعة كانساس ميديكال: "هذه الدراسة نشأت عن بحث فريقنا حول تأثير دخان التبغ على إزالة المخاط من الشعب الهوائية".

خلل الغشاء المخاطى هو سمة من سمات العديد من أمراض الرئة، بما فى ذلك الربو، ومرض الانسداد الرئوى المزمن (COPD)، والتليف الكيسي.

وعلى وجه التحديد، وجدت الدراسة أن تبخير النيكوتين يضعف تردد النبض الصفراوى، ويزيل السوائل فى مجرى الهواء ويجعل المخاط أكثر لزجة، وهذه التغييرات تجعل من الصعب على الشعب الهوائية، الممر الرئيسى إلى الرئة، الدفاع عن نفسها من الإصابة.