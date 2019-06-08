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دخول طلاب الثانوية العامة لامتحان اللغة العريية بمدرسة التوفيقية بروض الفرج

السبت، 08 يونيو 2019 08:59 ص
دخول طلاب الثانوية العامة لامتحان اللغة العريية بمدرسة التوفيقية بروض الفرج امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود راغب

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بدأت منذ قليل لجان الثانوية العامة بمدرسة التوفيقية ومدرسة شبرا الإعدادية بنين بروض الفرج بمحافظة القاهرة، السماح للطلاب بالدخول للجان حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.
 
ووجه المسئولون عن تأمين اللجان الطلاب بعدم الدخول بالتليفون المحمول، وسط إجراءات أمنية مشددة لتفتيش الطلاب قبل دخول اللجان.
 
ورصد " اليوم السابع" تواجد أفراد شرطة على بوابات المدارس، ولافتات تحذيرية مكتوب عليها "ممنوع دخول التليفون المحمول للجان" ، وذلك لتحذير الطلاب من الدخول بالموبايل .
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، السبت 8 يونيو 2019 ، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم" .
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين  فى  11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية
 
 و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
 
 

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

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