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خلال ساعات.. استكمال محاكمة 16 متهمًا بتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى

السبت، 08 يونيو 2019 07:00 ص
خلال ساعات.. استكمال محاكمة 16 متهمًا بتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى هيئة المحكمة - صورة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، ثانى جلسات محاكمة 16 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم جبهة النصرة".
 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
 

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمون من الـ13 إلى الـ16.
 

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.


محاكمة المتهمين بجبهة النصرة

جبهة النصرة

تاسيس جماعة ارهابية

محكمة جنايات القاهرة

أمن الدولة العليا طوارئ

تنظيم جبهة النصرة

المتهمين الهاربين

الجماعات الارهابية

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