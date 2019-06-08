حمل شقيقه لإصلاح عطل كهربائى بالمنزل فلقيا مصرعهما صعقًا بدار السلام سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى بسوهاج شقيقين جثتين هامدتين، على أثر صعق التيار الكهربائى لهما أثناء قيام أحدهما بحمل الأخر لإصلاح عطل كهربائى بالمنزل بدائرة المركز.



كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بوفاة عاملين شقيقين صعقًا بالكهرباء بدائرة المركز، عقب ملامسة يد أحدهما "سلك عارى" بالمنزل.



وبالفحص تبين من خلال التحريات بوصول هشام.ع.م، 25 سنة، عامل وشقيقه عمرو.ع.م، 23 سنة عامل، ويقيمان دائرة مركز دار السلام للمستشفى المركزى جثتين هامدتين إدعاء صعق كهربائى.



وبسؤال شقيقهما شحات.ع.م، 53 سنة عامل، قرر بأنه أثناء قيام الثانى بحمل الأول لإصلاح عطل كهربائى بالمنزل لامست يد الأول إحدى الأسلاك العارية، مما أدى لصعقهما ووفاتهما ونفى الشبهة الجنائية، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.