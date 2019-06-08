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حملة لرفع الإشغالات والقمامة من شوارع الزاوية الحمراء

السبت، 08 يونيو 2019 01:23 م
حملة لرفع الإشغالات والقمامة من شوارع الزاوية الحمراء حملة لرفع الإشغالات والقمامة من شوارع الزاوية الحمراء
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء هشام عصمت عبد الحميد رئيس حي الزاوية الحمراء، أن أجهزة الحى بالتعاون مع هيئة النظافة رفعت تراكمات القمامة بنطاق الحى تم اليوم متابعة رفع المخلفات وتفريغ الصناديق بشارع منشية الجمل وشارع الشركات. 
 
وأضاف رئيس حي الزاوية الحمراء، أنه فى إطار المرور والمتابعة المستمرة ورفع الإشغالات وعودة الانضباط إلى شوارع الحى تم رفع إشغالات متنوعة من شارع منشية الجمل وتم إيداع الأحراز بمخزن شرطة المرافق بالحى. 
 
وأشار إلى أنه تم متابعة اعمال النظافة من كنس ورفع المخلفات وتفريغ الصناديق بشارع أحمد فاروق وشارع المستشفي وسوق داير الناحية.
 
 

الزاوية الحمراء

انتشار القمامة

النظافة

محافظة القاهرة

انتشار القمامة قي الزاوية الحمراء برئاسة

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