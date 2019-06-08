حملات لمواجهة اشغالات الطريق والتصدى لظاهرة النباشين شرق الإسكندرية

و تم شن حملة على النباشين في ميدان الفسحة سيدى بشر الترام و التحفظ على عدد 2 جونية قمامة ، عدد 2 ميزان حديد

وفى نفس السياق شن الحى حملات مكثفة لإعادة الانضباط وإزالة الإشغالات. حيث شدد حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول على مواجهة ظاهرة الاشغالات والتعدى الصارخ على الطريق العام. وقامت إدارة أشغال الطريق والاعلانات بشن حملة مكبرة لازالة الإشغالات بالتعاون مع شرطة مرافق المنتزه أول . حيث قامت إدارة إشغال الطريق بشن حملة لازالة الإشغالات ومطاردة الباعة الجائلين للتعدى الصارخ على الطريق العام بكلا من طريق الجيش، شارع خالد بن الوليد ، شارع 57 ، شارع المستجد، شارع خليل حمادة ، شارع فاروق عبد الوهاب.