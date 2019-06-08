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حكومة تونس تقر مجموعة إجراءات لترشيد الطاقة وتطوير قطاع المناجم

السبت، 08 يونيو 2019 04:34 م
حكومة تونس تقر مجموعة إجراءات لترشيد الطاقة وتطوير قطاع المناجم يوسف الشاهد
تونس /أ ش أ/

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أقر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مجموعة من الإجراءات فى مجال الأمن الطاقى وترشيد الطاقة وقطاع المناجم والحوكمة.

 

وقرر الشاهد، خلال رئاسته اليوم، السبت، اجتماعا وزاريا خصّص لقطاع الطاقة والمناجم، الشروع فى تنفيذ مخطط تطويرى يشمل الاستكشافات الغازيّة والبتروليّة البحريّة، وهيكلة المؤسّسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة لتصبح مشغّلا وطنيّا فى ميدان استغلال المحروقات، وإقامة مركز تدريب إقليمى قطاعى ذى إشعاع إفريقى فى مجال المهن البتروليّة بتطاوين.

 

وفى مجال ترشيد الطاقة، تقرر التخفيض بـ20 بالمائة من استهلاك الطاقة فى الهياكل والمؤسّسات العموميّة المركزيّة والمحلية فى عام 2021، ورصد 50 مليون دينار لدعم الفئات الهشّة ومحدودة الدخل لتسديد جزء من فواتير استهلاك الكهرباء، وتوزيع 4 ملايين فانوس مقتصد للطاقة وموجّه للاستهلاك المنزلي، وإطلاق المشروع الوطنى لتجهيز أسقف منازل العائلات محدودة الدخل بالطاقة الشمسيّة الفولطو-ضوئيّة.

 

وفيما يخص قطاع المناجم، سيتم العمل على تطوير الصناعة والموارد الفسفاطيّة وتنويع القاعدة الاقتصادية للقطاعين الفلاحى والصّناعى ونقل مغاسل الفسفاط من المناطق السكنيّة إلى الحوض المنجمى واعتماد برنامج «رقمنة» بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة والمؤسّسات وذلك فى إطار المزيد من الشفافية وتجسيد الحوكمة الرشيدة بجانب الانضمام إلى مبادرة الشفافية الدوليّة فى الصناعات الاستخراجيّة.

 


تونس

رئيس الوزراء التونسى

يوسف الشاهد

المناجم

ترشيد الطاقة

قطاع الطاقة

الحكومة التونسية

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