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حريق يلتهم محتويات شقة سكنية فى أسيوط دون إصابات

السبت، 08 يونيو 2019 11:22 ص
حريق يلتهم محتويات شقة سكنية فى أسيوط دون إصابات حريق شقة - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من السيطرة على حريق شب بوحدة سكنية بمنطقة الأربعين بحى غرب أسيوط دون خسائر بشرية.

تلقى العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد بوصول بلاغ من الأهالى بنشوب حريق بأحد الشقق السكنية بمنطقة الأربعين دائرة القسم.

وبالانتقال والدفاع المدنى والإطفاء تبين نشوب الحريق بأحد الشقق السكنية بعمارة رقم (101)، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، وأسفر الحريق عن إتلاف محتويات الشقة دون خسائر بشرية، وجارى حصر الخسائر وتحرير المحضر اللازم، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


حريق شقة سكنية باسيوط

منطقة الاربعين بحى غرب اسيوط

قسم شرطة اول اسيوط

قوات الدفاع المدنى باسيوط

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