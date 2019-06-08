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حبس عاطل بتهمة انتحال صفة رجل شرطة وسرقة مواطن بالإكراه فى بولاق

السبت، 08 يونيو 2019 01:13 م
حبس عاطل بتهمة انتحال صفة رجل شرطة وسرقة مواطن بالإكراه فى بولاق كلابش-ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة بولاق أبو العلا بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لانتحاله صفة رجل شرطة والاستيلاء على مبلغ مالى من بائع متجول.

 

كشفت التحقيقات أن أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، سمعوا استغاثة بائع متجول، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، لاستيلاء أحد الأشخاص منه على مبلغ مالى، مدعياً أنه من قوة القسم. 

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، حيث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة موظف مفصول، مقيم بمحافظة الفيوم، سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرها قضية "نصب".

 

بإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


بولاق ابو العلا

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