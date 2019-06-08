حالة الطقس اليوم السبت 8/6/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السبت ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تميل درجات الحرارة للانخفاض، وتكون حول معدلاتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام.

ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في المناطق الجبلية الى صيفياً اعتيادياً في باقي المناطق.

وتبقى الفرصة واردة لهطول زخات خفيفة من الامطار خلال ساعات الصباح في مناطق محدودة.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط عصراً في المناطق الصحرواية الشرقية.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية

ليلاً

تنخفض درجات الحرارة بصورة إضافية مقارنة بالليالي الماضية.

وتسود أجواء لطيفة في عموم المناطق، تميل إلى البرودة مع ساعات الليل المتأخرة في الجبال.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على الجبال.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة ليسود جو صيفي شديد الإعتدال في ساعات النهار في كافة المناطق ما عدا مناطق الأغوار التي ستشهد جو حار الى شديد الحرارة والمناطق السهلية التي ستشهد جو حار نسبي وقت الظهيرة تحديداً. ليلاً يكون الجو منعش جداً ومائل للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة.