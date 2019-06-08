سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 12:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم السبت 8/6/2019 فى مصر والدول العربية

السبت، 08 يونيو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 8/6/2019 فى مصر والدول العربية الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السبت  ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
 
 حالة الطقس اليوم فى مصر
 
كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجة.
 
 
الطقس فى الأردن 
 
نهاراً
 
تميل درجات الحرارة للانخفاض، وتكون حول معدلاتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام.
ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً في المناطق الجبلية الى صيفياً اعتيادياً في باقي المناطق.
وتبقى الفرصة واردة لهطول زخات خفيفة من الامطار خلال ساعات الصباح في مناطق محدودة.
 
وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط عصراً في المناطق الصحرواية الشرقية.
وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).  - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية 
 
ليلاً
 
تنخفض درجات الحرارة بصورة إضافية مقارنة بالليالي الماضية.
وتسود أجواء لطيفة في عموم المناطق، تميل إلى البرودة مع ساعات الليل المتأخرة في الجبال.
وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على الجبال.
 
الطقس فى فلسطين 
 
 يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة ليسود جو صيفي شديد الإعتدال في ساعات النهار في كافة المناطق ما عدا مناطق الأغوار التي ستشهد جو حار الى شديد الحرارة والمناطق السهلية التي ستشهد جو حار نسبي وقت الظهيرة تحديداً. ليلاً يكون الجو منعش جداً ومائل للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة.
 
 

الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قبل ما تروح الامتحان.. اعرف درجات الحرارة وتوقعات الطقس غدًا × 15 معلومة

الجمعة، 07 يونيو 2019 04:55 م

الطقس فى الخليج.. ارتفاع حاد فى درجات الحرارة والبحرين 42 والكويت 48 درجة

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:27 ص

حالة الطقس اليوم الجمعة 7/6/2019 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:02 ص

الملوحة والبصل والطعمية طقوس احتفالية بالعيد فى سوهاج (صور)

الخميس، 06 يونيو 2019 06:20 م

الطقس فى الخليج.. سحب ممطرة بالسعودية والإمارات وارتفاع الحرارة فى الكويت

الخميس، 06 يونيو 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الماتادور الإسبانى يكتسح جزر فاروه برباعية فى تصفيات أمم أوروبا 2020

الماتادور الإسبانى يكتسح جزر فاروه برباعية فى تصفيات أمم أوروبا 2020

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

تعرف على خطة التأمين الطبى للجان امتحانات الثانوية العامة × 8 معلومات

تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

تعليمات اللحظات الأخيرة.. توجيه ملاحظى الثانوية العامة بتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.. وتحذيرات بعدم إثارة وافتعال أى مشكلات.. ومصادر: ضبط اللجنة مسئولية المعلم.. وتحرير محضر لأى طالب يُحاول الغش

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

موجز 6..مقتل 8 إرهابيين متورطين بهجوم كمين العريش فى مواجهة مع الشرطة

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

الشعب المصرى العملاق يقبض على الإرهاب القزم فى كاريكاتير اليوم السابع

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

حماقى يتألق بحفل العيد فى السعودية ويهدى ابنته فاطمة "قالو عنك"

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

كل ما تريد معرفته عن الجزاءات التأديبية للموظف العام بحسب مواد القانون

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

5 قطاعات تستحوذ على 60% من الاستثمارات العامة المُستهدفة.. تعرف عليها

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

صحتك فى وصفة..زيت شجرة الشاى واللافندر للوقاية من قمل الرأس عند أطفالك

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

أبرز مميزات ستمتلكها هواتف أيفون مع iOS13.. كل شئ يقترب من الواقع

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

تعرف على اختبارات القدرات لطلاب الثانوية.. متى تبدأ وما إجراءاتها؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة