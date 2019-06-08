تنفيذ 8 أحكام قضائية فى حملة بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون.

وتمكن رجال المباحث خلال حملة استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، شاركت بها قوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وإدارة المرور، وشرطة المرافق، من تنفيذ 8 أحكام قضائية، وضبط قضية مخدرات، وسلاح أبيض.

كما أسفرت حملة شنها ضباط مباحث التموين، عن تحرير 35 قضية غش تجارى، وإغلاق منشات غير مرخصة، وعدم الإعلان عن الأسعار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.