تنفيذ 5857 حكمًا قضائيًا بحملة أمنية فى القليوبية

القليوبية - نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 236 محكومًا عليهم، و8 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 236 محكومًا عليهم بإجمالى 5857 أحكام منفذة "678 حكمًا جزئيًا و110 أحكام مستأنف"، وتحصيل 4907 جنيهات غرامات، وتحرير 145 مخالفة.

كما تم ضبط 25 قضية مرافق، 3 إشغال طريق، 13 بائعا متجولا، و3 إزالة فورية، و2 تندة.