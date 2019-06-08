سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 06:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

تناول غذاء صحي أثناء الحمل يخفض نسبة الإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية للطفل

السبت، 08 يونيو 2019 06:30 م
تناول غذاء صحي أثناء الحمل يخفض نسبة الإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية للطفل الحمل - صورة ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشير دراسة جديدة إلى أنه إذا تناولت النساء نظام غذائي غني بالألياف أثناء الحمل، فقد يكون أطفالهن أقل عرضة للإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يسبب مرض الاضطرابات الهضمية عدم تحمل "الجلوتين"، حيث يخطئ الجهاز المناعي في التعرف على الجلوتين من القمح والشعير ويحاول محاربة الأمعاء الدقيقة ، مما يسبب الإسهال ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

ويعاني حوالي 1% من السكان من مرض المناعة الذاتية - وقد شهد ارتفاعًا حادًا في السنوات الأخيرة.

كيفية_تغذية_الحامل

ولكن من خلال تناول الكثيرمن البروكلي والفاصوليا والفواكه والبطاطس وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف أثناء الحمل، قد تكون المرأة قادرة على المساعدة في حماية طفلها من الإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية ، حسبما تشير الدراسة النرويجية.

ووجدت الدراسة أنه مقابل كل 10 جرامات من النساء اللاتي يتناولن كل يوم، تنخفض مخاطر أطفالهن من الإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية بنسبة 8%.

ولا يعني مرض الاضطرابات الهضمية فقط أن الأشخاص الذين يصابون به سيضطرون إلى قضاء بقية حياتهم وهم يتهربون من الخبز والمكرونة وأي شيء مع دقيق القمح لمنع الإسهال والغاز، بل قد يتعرضون لخطر أكبر من سرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان الأمعاء.

وأضاف الباحثون أنه لا يوجد علاج لمرض الاضطرابات الهضمية، لكن يمكن إدارته عن طريق اتباع نظام غذائي خال من الجلوتين ، ولكن أي قليل من القمح أو الشعير يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض الاضطرابات الهضمية.

 


الحمل

التغذيه اثناء الحمل

صحه الحمل

صحه الجنين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

للحوامل.. زبدة الكاكاو مفيدة لعلاج علامات التمدد على الجلد

السبت، 08 يونيو 2019 02:30 ص

اضرار جنين القمح يزيد الوزن ويسبب اضطرابات هضمية

الأربعاء، 02 يناير 2019 05:00 ص

المرض فى لقمة عيش.. الجلوتين يدمر الجهاز الهضمى فى هذه الحالات.. المركب البروتينى موجود فى القمح والشعير.. اضطرابات المعدة والصداع والطفح الجلدى والاكتئاب وفقدان الوزن أهم أعراضه.. وهكذا تكتشف عدم تحمل جسمك له

الجمعة، 19 أبريل 2019 06:00 م

إذا لاحظت هذه العلامات على أسنانك.. احذر قد يكون لديك اضطراب المناعة الذاتية

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

موجز 6.. السبت افتتاح محطات مترو "هارون والشمس وألف مسكن" بالخط الثالث

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

الحلو ميكملش.. سقوط فارس فى عرض القوات احتفالا بعيد ميلاد الملكة إليزابيث.. صور

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

صور.. القرد "طشطوش" هرب من لبنان لإسرائيل.. فتوسطت الأمم المتحدة لإعادته

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

تركيا دولاب مخدرات كبير.. الإدمان يرفع عدد الوفيات بين الأتراك لـ9 أضعاف

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

افتتاح محطات هارون ونادى الشمس وألف مسكن بالخط الثالث للمترو السبت المقبل

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

فيديو.. الأربعة الكبار فى الميزان بعد نهاية الجولة الـ34 للدورى.. الأهلى الأكثر فوزاً والأقوى دفاعاً.. بيراميدز أقل الفرق خسارة وأقواها هجوماً.. الزمالك ملك ركلات الجزاء.. والمصرى البورسعيدى زعيم التعادلات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

شاب يذبح والده ببنى سويف بعدما رفض إعطاءه نقودًا لشراء المخدرات

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

أغبى حالة غش.. تصوير أجزاء من الامتحان وإظهار رقم الجلوس.. صور

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة انسحاب الأهلي من الدورى؟

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

فيس بوك يعلن عن أول عملة رقمية 18 يونيو الجارى

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

لطلبة الثانوية العامة.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز ذاكرتك بدون منبهات

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

دوقة ساسكس ميجان ماركل تظهر رسميا بصحبة زوجها هاري بعد إنجاب ابنها "أرتشى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة