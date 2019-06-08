تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه "بحر البقر" بمبلغ 70 مليون دينار كويتى

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 507 لسنة 2018 بالموافقة علي اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8-8-2018، مع التحفظ بشرط التصديق.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.