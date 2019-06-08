تفاصيل جريمة بشعة.. شقيقان يقتلان طفلة لسرقة قرطها الذهبى بالإسكندرية

البداية ورد بلاغ من سيدة تدعي "ن. م. ا"، 33 سنة، ربة منزل، مقيمه بالعقار رقم 89 شارع 6، بمنطقة نجع العرب، دائرة القسم، بتاريخ 3 يونيو من العام الجاري، تفيد بغياب طفلتها تدعي "سندس. ا. م"، البالغة من العمر 6 سنوات، عن المنزل بتاريخ 1 يونيو، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وفى وقت لاحق تبلغ لقسم شرطة مينا البصل، بالعثور على جثة الطفلة المتغيبة بمنور العقار 96 بشارع 5، بالمنطقة المشار إليها، دائرة القسم وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة مينا البصل وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص وجود جثة الطفلة المذكورة، مسجاه على ظهرها بمنور العقار المشار إليه، ترتدى كامل ملابسها، بمناظرتها تبين إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

أمر مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، لضبط مرتكبي الواقعة وأخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر إداري بقسم شرطة مينا البصل، وكلف إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وأمرت بنقل جثة الطفلة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.