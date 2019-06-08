تفاصيل جريمة بشعة.. شقيقان يقتلان طفلة لسرقة قرطها الذهبى بالإسكندرية

البداية ورد بلاغ من سيدة تدعي "ن. م. ا"، 33 سنة، ربة منزل، مقيمه بالعقار رقم 89 شارع 6، بمنطقة نجع العرب، دائرة القسم، بتاريخ 3 يونيو من العام الجاري، تفيد بغياب طفلتها تدعي "سندس. ا. م"، البالغة من العمر 6 سنوات، عن المنزل بتاريخ 1 يونيو، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.
وفى وقت لاحق تبلغ لقسم شرطة مينا البصل، بالعثور على جثة الطفلة المتغيبة بمنور العقار 96 بشارع 5، بالمنطقة المشار إليها، دائرة القسم وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة مينا البصل وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص وجود جثة الطفلة المذكورة، مسجاه على ظهرها بمنور العقار المشار إليه، ترتدى كامل ملابسها، بمناظرتها تبين إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.
أمر مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، لضبط مرتكبي الواقعة وأخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر إداري بقسم شرطة مينا البصل، وكلف إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وأمرت بنقل جثة الطفلة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم ثلاثة أشقاء (سائق "توك توك" - طالب– سيدة) جميعهم مُقيمين بذات المنطقة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد السرقة ، وقرر الأول أنه إتفق مع شقيقه على سرقة القرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها فاستدرجها إلى أعلى سطح العقار محل سكنهما، وحال قيامهما بالإستيلاء على القرط قاومتهما وأخذت فى الصياح، وخشية إفتضاح أمرهما قاما بشل حركتها وكتم أنفاسها فتوفيت، وإستوليا على قرطها ثم ألقياها بمنور العقار محل العثور ، وأبلغا شقيقتهما بما حدث فقامت بالتستر عليهما وبيع القرط الذهبى وإقتسام ثمنة فيما بينهم، وأيد ذلك الثانى والثالثة، وأرشدت الأخيرة عن القرط الذهبى لدى صائغ "حسن النية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
واستكمل المتهم الثانى" أن الفكرة كانت لشقيقه بسرقة قيراط الطفلة، وهو شجعه على ذلك، وقام باستدراجها ولكن بهدف السرقة وليس القتل ولكن الموقف اضطرهم إلى قتلها حتى لا تصرخ ويعلم الجميع بالواقعة.
وأضاف أنه بعد الحادث لجأوا إلى شقيقتهم والتى أخفتهم فى شقتها وتسترت عليهم وخرجت تبحث عن الطفلة مع الأهالى حتى لا تثير الشكوك لديهم، مشيرًا إلى أنهم قاموا ببيع القيراط الذهبى من خلال أحد محلات الصاغة القريبة من منطقة مينا البصل، وتحصلوا على المبلغ المالى وتم تقسيمه عليهم ولكن بعد أيام فوجئوا بالقبض عليهم أثناء اختباءهم لدى شقيقتهم.
وقررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس سيدة وشقيقيها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما باستدراج وخطف الطفلة سندس وقتلها لسرقة قراطها الذهبى.
كانت النيابة قررت التصريح بدفن جثة طفلة عثر عليها مقتوله داخل منور عقار بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وندب الأدلة الجنائية للانتقال الي مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة ورفع البصمات.
وطالب أهالى مينا البصل بالقصاص للطفلة اليتيمة من المتهمين واعدامهم ونظموا وقفة تضامنية مع والدة الطفلة لسرعة القصاص للطفلة من المتهمين الثلاثة.
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