تعرف على 6 متطلبات فنية لترخيص شاحن ومورد الغاز

كتبت – مروة الغول

مجموعة من المتطلبات الفنية الخاصة بالحصول علي ترخيص شاحن أو مورد الغاز من جهاز تنظيم سوق الغاز كانت كالتالي، يرصدها "اليوم السابع" فى 6 نقاط، كالتالى:

-1 بيان الكفاءة الفنية والإدارية يتضمن وصفا لمقدم الطلب والعمليات الحالية والعمليات التى تمت في مجال الشحن/التوريد وخبرة العمل السابقة أو ما يفيد بالتعاقد المبدئي مع شركات لها سابق خبرة في هذا المجال وشهادات الخبر ة الخاصة بالمالك وخطط العمال وغيرها من البنود أو المعلومات التي تثبت الكفاءة الفنية والإدارية.

2 .النطاق الجغرافي لممارسة النشاط .

3 .المستهلكين المتوقع التعاقد معهم.

4 .الموردين/الشاحنين المتوقع التعامل معهم.

5 .كميات ومواصفات الغاز المتوقع توريده/شحنه بمنظومتي النقل والتوزيع.

6 .التوافق مع أكواد استخدام مشغلي الشبكات والتسهيلات.