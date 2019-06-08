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تعرف على 6 متطلبات فنية لترخيص شاحن ومورد الغاز

السبت، 08 يونيو 2019 09:00 م
تعرف على 6 متطلبات فنية لترخيص شاحن ومورد الغاز حقل غاز _ أرشيفية
كتبت – مروة الغول

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مجموعة من المتطلبات الفنية الخاصة بالحصول علي ترخيص شاحن أو مورد الغاز من جهاز تنظيم سوق الغاز كانت كالتالي، يرصدها "اليوم السابع" فى 6 نقاط، كالتالى:

-1 بيان الكفاءة الفنية والإدارية يتضمن وصفا لمقدم الطلب والعمليات الحالية والعمليات التى تمت في مجال الشحن/التوريد وخبرة العمل السابقة أو ما يفيد بالتعاقد المبدئي مع شركات لها سابق خبرة في هذا المجال وشهادات الخبر ة الخاصة بالمالك وخطط العمال وغيرها من البنود أو المعلومات التي تثبت الكفاءة الفنية والإدارية.

2 .النطاق الجغرافي لممارسة النشاط .

3 .المستهلكين المتوقع التعاقد معهم.

4 .الموردين/الشاحنين المتوقع التعامل معهم.

5 .كميات ومواصفات الغاز المتوقع توريده/شحنه بمنظومتي النقل والتوزيع.

6 .التوافق مع أكواد استخدام مشغلي الشبكات والتسهيلات.


الغاز

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