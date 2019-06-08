تعرف على عقوبة متهم بالنصب على الراغبين فى استكمال دراستهم فى الخارج

كتب سليم على

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط أحد الأشخاص، بتهمة إنشاء شركة دراسات تعليمية وهمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، واتخذ من مقرها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى السفر، لاستكمال الدراسة بالجامعات الأجنبية بالدول الأوروبية، وذلك من خلال الإعلان على شبكة الإنترنت، عن توافر فرص تعليم بالخارج، مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين 75 إلى 100 ألف جنيه مصرى من الطالب الواحد.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهم :

يقول أحمد السقا المحامى، إن المتهم فى تلك الواقعة يواجه تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

وأشار السقا، إلى أن عقوبة النصب والاحتيال التى أقرها قانون العقوبات، تتراوح ما بين شهر وحتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن عقوبة الشروع فى النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.