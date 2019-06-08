تعرف على شرروط وأوراق التقديم لمدارس التمريض بسوهاج فى 11 نقطة

أعلنت إدارة التدريب لمدارس التمريض بسوهاج، قبول دفعة جديدة بمدراس التمريض على مستوى محافظة سوهاج للعام الدراسي القادم 2018/ 2019.
اليوم السابع يقدم للقارئ أهم الشروط والأوراق المطلوبة للإلتحاق بها فى 10 معلومات
1 - أن يكون الطالب قد حصل على 45 درجة بحد أدنى في اللغة الإنجليزية.
2 - يجب ألا يقل سن الطالب عن 15عام، ولا يزيد عن 18بداية شهر أكتوبر القادم.
3 - الأوراق المطلوبة شهادة الميلاد الأصلية وصورة منها، وشهادة النجاح في الشهادة الإعدادية "مستخرج رسمي وصورة منها".
4 - شهادة حسن السير والسلوك للطالب
5 - 8 صور شخصية ذات خلفية بيضاء
6 - واحد دمغة و 2 طابع مهن طبية.
7- ظرف أصفر حجم كبير.
8ـ حافظة بلاستيكية.
9- 5 أظرف حجم الصغير.
10- دوسيه كرتوني لوضع جميع الأوراق المطلوبة بداخله.
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