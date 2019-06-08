تعرف على شرروط وأوراق التقديم لمدارس التمريض بسوهاج فى 11 نقطة

اليوم السابع يقدم للقارئ أهم الشروط والأوراق المطلوبة للإلتحاق بها فى 10 معلومات

1 - أن يكون الطالب قد حصل على 45 درجة بحد أدنى في اللغة الإنجليزية.

2 - يجب ألا يقل سن الطالب عن 15عام، ولا يزيد عن 18بداية شهر أكتوبر القادم.

3 - الأوراق المطلوبة شهادة الميلاد الأصلية وصورة منها، وشهادة النجاح في الشهادة الإعدادية "مستخرج رسمي وصورة منها".

4 - شهادة حسن السير والسلوك للطالب

5 - 8 صور شخصية ذات خلفية بيضاء

6 - واحد دمغة و 2 طابع مهن طبية.

7- ظرف أصفر حجم كبير.

8ـ حافظة بلاستيكية.

9- 5 أظرف حجم الصغير.

10- دوسيه كرتوني لوضع جميع الأوراق المطلوبة بداخله.