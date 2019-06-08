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تعرف على أسعار الريال السعودى أمام الجنيه اليوم السبت 8-6-2019

السبت، 08 يونيو 2019 10:13 ص
تعرف على أسعار الريال السعودى أمام الجنيه اليوم السبت 8-6-2019 ريال سعودى
كتب – إسلام سعيد

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استقرار سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 8-6-2019، مسجلا 4.46 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع، وفق آخر بيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرى، جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، كما يلى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.45   جنيه للشراء.

 

4.49  جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.45  جنيه للشراء.

 

4.49 جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.45  جنيه للشراء.

 

4.49  جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.39  جنيه للشراء.

 

4.53  جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.42 جنيه للشراء.

 

4.48 جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.43 جنيه للشراء.

 

4.48 جنيه للبيع.

 


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