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تشعر بالصداع عند الاستيقاظ من النوم.. اعرف الأسباب والعلاج

السبت، 08 يونيو 2019 08:00 ص
تشعر بالصداع عند الاستيقاظ من النوم.. اعرف الأسباب والعلاج اسباب الصداع عند الإستيقاظ من النوم-أرشيفية
كتبت- نورا طارق

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قد يشعر بعض الأشخاص عند الاستيقاظ من النوم بالصداع، ما يتسبب فى شعوره بالتعب والتوتر وعدم القدرة على ممارسة أى من مهامه اليومية، الأمر الذى يعود لأسباب مختلفة نتعرف عليها فى السطور المقبلة، وفقًا لما ذكره موقع "healthline".

اسباب الصداع عند الاستيقاظ من النوم:

تعود الإصابة بالصداع عند الإستيقاظ من النوم، إلى عدة أسباب، وهى :

- الصداع النصفي .

- الصداع العنقودي.

- صداع التوتر.

صداع (1)
 

- الإفراط فى تناول دواء الصداع.

- الأرق.

- الاكتئاب أو القلق.

- الشخير أو توقف التنفس لثوانى أثناء النوم.

- جز الأسنان .

- توتر العضلات.

صداع (1)
 

-استخدام وضعية خاطئة أثناء النوم.

- تعاطي المخدرات أو الكحول.

علاج الصداع عند الاستيقاظ من النوم:

يحدد الطبيب سبب الصداع، لوصف الدواء المناسب مع وضع خطة علاجية له، والتى تشمل الآتى:

- الحصول على قسط كاف من النوم .

- تحديد مواعيد منتظمة للنوم.

- النوم في غرفة هادئة بعيدة عن الضجيج.

- تقليل استخدام الموبايل قبل النوم.

 

 


اسباب الصداع

اسباب استيقاظ الصداع عند الاستيقاظ من النوم

علاج الصداع

اعراض الصداع

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