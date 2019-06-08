سوبر كورة
Ads
السبت، 08 يونيو 2019 06:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يعلق الرسوم الجمركية على المكسيك بعد التوصل لاتفاق بشأن الهجرة

السبت، 08 يونيو 2019 06:15 ص
ترامب يعلق الرسوم الجمركية على المكسيك بعد التوصل لاتفاق بشأن الهجرة ترامب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 توصلت الولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق يوم الجمعة يحول دون نشوب حرب تجارية بين البلدين وذلك بعد أن تعهدت المكسيك باتخاذ "إجراءات قوية" لمنع هجرة أشخاص، معظم من أمريكا الوسطى، إلى الولايات المتحدة عبر الحدود بين البلدين.

وكان ترامب، الذي يشن هجوما متواصلا على الهجرة غير الشرعية منذ أن كان مرشحا، قد هدد بفرض رسوم نسبتها خمسة في المئة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل تتصاعد إلى 25 في المئة ما لم تفعل المكسيك المزيد لتشديد الرقابة على حدودها.

وفرض تلك الرسوم كان سيدخل الولايات المتحدة في حرب تجارية أخرى مع أحد أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لها، وسيزيد من اضطرابات الأسواق المتوترة بالفعل بسبب التراجع الاقتصادي العالمي.

وجاء إعلانه اليوم بعد ثلاثة أيام من المفاوضات بين البلدين في واشنطن.

وذكر الإعلان الأمريكي المكسيكي المشترك الذي صدر في واشنطن أن المكسيك وافقت عل استقبال مزيد من المهاجرين الذين يطلبون اللجوء السياسي في الولايات المتحدة بينما ينتظرون صدور حكم قضائي بشأن حالاتهم، ووافقت كذلك على زيادة القيود على الهجرة غير الشرعية، ومنها نشر الحرس الوطني على حدودها الجنوبية.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد في واشنطن إن نشر الحرس الوطني سيبدأ يوم الاثنين. وقال "أعتقد أنه توازن عادل".

ولم يلب الاتفاق فيما يبدو مطلبا أمريكيا رئيسيا بقبول المكسيك تصنيف "دولة ثالثة آمنة" الذي كان سيجبرها على أن تسمح بشكل دائم بدخول معظم طالبي اللجوء من أمريكا الوسطى.

وقال ترامب على تويتر يوم الجمعة "الرسوم التي من المفترض أن تطبقها الولايات المتحدة يوم الاثنين (المقبل) على المكسيك عُلقت بموجب ذلك (الاتفاق) لأجل غير مسمى".

وأفاد الإعلان المشترك بأن البلدين سيواصلان المناقشات، التي ستكتمل خلال 90 يوما، بشأن مزيد من الخطوات.

وأوقف ضباط الحدود الأمريكيون أكثر من 132 ألف شخص لدى عبورهم من المكسيك في مايو أيار، وهو أعلى معدل شهري منذ 2006.

وكانت المكسيك قد أعدت قائمة برسوم جمركية محتملة للرد على العقوبات الأمريكية تستهدف منتجات من ولايات زراعية وصناعية تعتبر قاعدة ترامب الانتخابية، وهو أسلوب تستخدمه الصين بهدف التأثير على محاولة الرئيس الأمريكي الترشح لفترة جديدة عام 2020.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية تصل إلى 25 في المئة على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية الشهر الماضي، مما دفع بكين إلى فرض رسوم على سلع أمريكية قيمتها 60 مليار دولار.

ويعتمد الاقتصاد المكسيكي بدرجة كبيرة على الصادرات للولايات المتحدة، وتعرض للانكماش في الربع الأول وكان سيتلقى ضربة قوية إذا تم فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية.

 


ترامب

امريكا

المكسيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك

سيبك من فيس بوك.. 17 موقعا مفيدا هتساعدك وتوفر حلولا لكل مشاكلك

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

3.7 مليون طن.. معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال شهر واحد

دخلت موسوعة جينيس.. شوف أكبر قلعة مبنية من الرمال في ألمانيا × 10 صور

دخلت موسوعة جينيس.. شوف أكبر قلعة مبنية من الرمال في ألمانيا × 10 صور

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

فيديو وصور.. ولادة نمر أسود نادر فى حديقة حيوان "كولياكان" بالمكسيك

فى استجابة لـ"اليوم السابع"..الشرطة تُطهر "ربع الخراب" بإمبابة من المخدرات

فى استجابة لـ"اليوم السابع"..الشرطة تُطهر "ربع الخراب" بإمبابة من المخدرات

"كازابلانكا" يحلق فى صدارة شباك التذاكر بـ16 مليون جنيه خلال يومين

"كازابلانكا" يحلق فى صدارة شباك التذاكر بـ16 مليون جنيه خلال يومين

إنفانتينو يشيد باستعدادات مصر لكأس الأمم الأفريقية

إنفانتينو يشيد باستعدادات مصر لكأس الأمم الأفريقية

لطلاب الثانوية العامة.. خد بالك 10 أسباب تحرمك من الامتحان

لطلاب الثانوية العامة.. خد بالك 10 أسباب تحرمك من الامتحان

الماتادور الإسبانى يكتسح جزر فاروه برباعية فى تصفيات أمم أوروبا 2020

الماتادور الإسبانى يكتسح جزر فاروه برباعية فى تصفيات أمم أوروبا 2020

وزير الدفاع الأمريكى: لن تحصل تركيا على طائرة F-35 حال شراء منظومة الدفاع الروسية

وزير الدفاع الأمريكى: لن تحصل تركيا على طائرة F-35 حال شراء منظومة الدفاع الروسية

6 قوانين على مائدة مجلس الدولة.. أبرزها تنمية المشروعات وحقوق الملكية الفكرية

6 قوانين على مائدة مجلس الدولة.. أبرزها تنمية المشروعات وحقوق الملكية الفكرية

بعد محاولته الفاشلة لتشويه الاقتصاد المصرى.. ننشر التاريخ الأسود لـ"يحيى حامد".. استغل منصبه كوزير استثمار فى عهد الإخوان لإفشاء أسرار مصر.. ويتولى تمويل الجولات التحريضية للتنظيم فى أوروبا

بعد محاولته الفاشلة لتشويه الاقتصاد المصرى.. ننشر التاريخ الأسود لـ"يحيى حامد".. استغل منصبه كوزير استثمار فى عهد الإخوان لإفشاء أسرار مصر.. ويتولى تمويل الجولات التحريضية للتنظيم فى أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة