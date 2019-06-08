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ترامب يحذر "ناسا" من رحلات السياحة إلى الفضاء

السبت، 08 يونيو 2019 03:00 ص
ترامب يحذر "ناسا" من رحلات السياحة إلى الفضاء ترامب
وكالات

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، امس الجمعة، إن وكالة "ناسا" للفضاء، لا ينبغي أن تتحدث عن تنظيم رحلات سياحية إلى القمر، وذلك بالنظر إلى الأموال التي تنفق، ولأن الولايات المتحدة فعلت ذلك قبل 50 عاما ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية للانباء .
 
وغرد ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "مقابل كل الأموال التي ننفقها، يجب ألا تتحدث "ناسا" عن الذهاب إلى القمر — لقد فعلنا ذلك منذ 50 عاما".
 
وتابع أنه "يجب أن تركز "ناسا" على الأشياء الأكبر بكثير التي نقوم بها، بما في ذلك الأبحاث المتعلقة بكوكب المريخ (الذي يكون القمر جزءا منه)، وكذلك في مجالات الدفاع والعلوم".
 
 
​وكانت تقارير صحفية أمريكية، كشفت اليوم الجمعة، أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ستفتح باب السياحة إلى الفضاء بعد عام واحد فقط، وتحديدا في وقت مبكر من العام 2020.
 
ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، صباح اليوم، الجمعة، تقريرا حول نية "ناسا" الإعلان عن سماحها للمواطنين بالسفر في رحلات سياحية إلى محطة الفضاء الدولية.
 
وتنهي بتلك الطريقة "ناسا" الحظر المفروض منذ فترة طويلة على السياح للسفر إلى المحطة الفضائية الدولية.
وقالت الصحيفة الأمريكية: "إن التكاليف والترتيبات الخاصة بالطواقم الجوية التي ستتوجه إلى المحطة الفضائية الدولية ستتكفل بها شركتي "بوينغ" و"سبيس إكس"، وهما من سيكونان مختصتين بتنظيم الرحلات السياحية إلى الفضاء".
 
وقالت "ناسا" إنها ستتقاضى فقط مقابل الغذاء والتخزين والاتصالات إلى المحطة الفضاء، والتي ستبلغ نحو 35 ألف دولار أمريكي في الليلة الواحدة.

ناسا

ترامب

القمر

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