ترامب يبدى ثقته فى تطبيق المكسيك اتفاقية جديدة بشأن الهجرة

واشنطن (رويترز)

توقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت أن تطبق المكسيك بشكل قوى اتفاقا جديدا وافقت بموجبه على توسيع برنامج مثير للجدل بشأن اللجوء وتعزيز الأمن على حدودها الجنوبية لوقف محاولات المهاجرين من أمريكا الوسطى الوصول إلى الولايات المتحدة.

وأُعلن الاتفاق يوم الجمعة بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أيام فى واشنطن وأدى إلى تفادى فرض إدارة ترامب تعريفات جمركية بنسبة خمسة فى المئة على واردات كل السلع المكسيكية ابتداء من يوم الاثنين.

وقال ترامب على تويتر صباح اليوم السبت إن "المكسيك ستحاول بكل جد (تنفيذ الاتفاق) وإذا فعلت ذلك سيكون اتفاقا ناجحا بين الولايات المتحدة والمكسيك".

وقال ترامب أيضا إن المكسيك ستبدأ على الفور شراء "كميات كبيرة" من السلع الزراعية من المزارعين الأمريكيين الذين تضرروا بشدة من الحرب التجارية مع الصين وكانوا سيتلقون ضربة جديدة نتيجة الرد المكسيكى لو كان ترامب فرض تعريفات.

ولكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت المكسيك قدمت مثل هذا التعهد. ولم ترد أى إشارة لزيادة مشتريات المكسيك من المنتجات الزراعية الأمريكية فى البيان الأمريكى المكسيكى المشترك الذى حدد الخطوط العريضة لاتفاقية الهجرة.

ووافقت المكسيك بموجب الاتفاق الجديد على التوسيع الفورى لبرنامج تعيد بمقتضاه الولايات المتحدة المهاجرين الساعين للجوء إلى المكسيك فى انتظار فصل القضاء فى حالاتهم على أن يسرى على الحدود بأكملها.

ويطبق هذا البرنامج منذ يناير كانون الثانى فى مدن تيخوانا ومكسيكالى وسيوداد خواريز الحدودية.

ووافقت المكسيك أيضا على اتخاذ إجراءات أقوى لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة بما ذلك نشر قوات حرس الحدود المسلحة على حدودها الجنوبية ابتداء من يوم الاثنين.