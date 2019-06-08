تراجع جديد فى شعبية المحافظين فى ألمانيا يزيد الضغوط على الائتلاف الحاكم

برلين (رويترز)

أظهر مسح نشر اليوم السبت، تراجع نسبة التأييد للمحافظين بقيادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى انخفاض قياسى جديد مقابل تزايد شعبية حزب الخضر المعارض مما يعكس استياء متزايدا من الائتلاف الحاكم.

وتتزايد الشكوك فى صمود الائتلاف الحاكم بقيادة ميركل حتى نهاية ولايته الحالية فى 2021 لعدة أسباب منها حالة الفوضى التى يشهدها الحزب الديمقراطى الاشتراكى شريك المحافظين فى الحكم. ويقول كثير من الخبراء إن احتمالات إجراء انتخابات اتحادية العام المقبل تتزايد.

وأظهر الاستطلاع الذى أجراه معهد فورزا أن نسبة التأييد للمحافظين بلغت 24 بالمئة فى انخفاض قدره نقطتين مئويتين عن الأسبوع السابق.

وبقيت نسبة التأييد للديمقراطيين الاشتراكيين عند أدنى مستوياتها وهى 12 بالمئة بعد أسبوع من استقالة زعيمة الحزب بسبب ضعف أداء الحزب فى الانتخابات المحلية وفى انتخابات البرلمان الأوروبي.

ويريد الكثير من أعضاء الحزب الاستقالة من الحكومة وإعادة ترتيب صفوفهم فى المعارضة. وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى المتطرف على نفس النسبة التى حصل عليها الحزب الديمقراطى الاشتراكي.

وظل حزب الخضر فى الصدارة بشعبية بلغت 27 بالمئة مستفيدا من تزايد المخاوف فى أنحاء أوروبا من آثار التغير المناخى وهو ما مكنه من الحصول على المركز الثانى فى انتخابات البرلمان الأوروبي.