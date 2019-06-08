تداول 40 شاحنة بضائع و180 سيارة بموانئ البحر الأحمر

السويس - السيد فلاح

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 20 سفينة، وتم تداول 40 شاحنة بضائع و180 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 23 شاحنة و163 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 17 شاحنة بضائع و17 سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين القاهرة،Valerie ، بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمانة، كما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وسينا وغادرت السفينة سينا وشهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض .