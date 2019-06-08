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تجديد حبس 11 متهمًا بسرقة كابلات بالتجمع الخامس 15 يومًا

السبت، 08 يونيو 2019 07:24 م
تجديد حبس 11 متهمًا بسرقة كابلات بالتجمع الخامس 15 يومًا حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس11 متهمًا بسرقة كابلات نحاسية للهواتف الأرضية فى منطقة التجمع، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت قوة أمنية تابعة لقسم التجمع الخامس، قد تمكنت خلال تفقدها الحالة الأمنية فى الحى الأول، من ضبط 11 شخصا (3 منهم لديهم معلومات جنائية مسجلة) فى أثناء استقلالهم سيارة و"لودر" بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم: منشار حدّادى، وسلسلة حديد "جنزير"، و2 مفكّ حجّارى "أزمة"، وتوقفهم بجوار إحدى غرف التليفونات مع شروعهم فى سرقة الكابلات النحاسية من الغرفة بأسلوب القطع، وسحبها باستخدام اللودر المضبوط.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط وتضمنه محضر الشرطة، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض السرقة، فقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات.

 


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