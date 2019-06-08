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تجديد حبس متهمين بسرقة المساكن فى الشروق 15 يوماً

السبت، 08 يونيو 2019 02:05 م
تجديد حبس متهمين بسرقة المساكن فى الشروق 15 يوماً محكمة-ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر تجديد حبس متهمين بسرقة المساكن 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ونجحت قوة أمنية تابعة قسم شرطة الشروق فى ضبط شخصين حال قيامهما بالقفز من أعلى سور أحد المجمعات السكنية، وبحوزتهما حقيبة سوداء اللون بداخلها (جهاز تابلت - 5 هاتف محمول - جهاز كمبيوتر "لاب توب" - مقص حديدى).

وبمناقشتهما اعترفا بسرقتها من داخل مسكنين بأسلوب "كسر الباب"؛ باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة، وأقرا بعدم اكتشافهما واقعتى السرقة بعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


سرقة

سرقة مساكن

نيابة الشروق

اخبار الحوادث

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